На Житомирщине трех человек проверяют на коронавирус

20 марта 2020, 17:09

По состоянию на 9.00 20 марта в Житомирской области зарегистрировано 2 вирусологически подтвержденных случая COVID-19. За прошедшие сутки у двух жителей региона сняли подозрение на это заболевание, а у трех человек еще проверяют, ждут результатов тестов, сообщает пресс-служба ОГА.

Так, по информации областного лабораторного центра первый вирусологически подтвержденный случай коронавируса в Житомирской области был у 71-летней жительницы Радомышльского района, которая умерла 13 марта 2020. В Радомышле продолжаются противоэпидемические мероприятия, на выездах и въездах в город Радомышль развернуты карантинные посты с медиками и полицейскими.

Второй вирусологически подтвержденный случай COVID-19 обнаружили вчера, 19 марта, у жителя города Житомира, который недавно находился в Австрии и Германии. Сейчас мужчина находится на изоляции в инфекционном отделении больницы №1, под наблюдением медиков.

Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются.

«Всего за минувшие сутки (19 марта) проведено исследование материала от 3-х больных: у упомянутого выше больного жителя Житомира – положительный результат, подтвержден диагноз COVID-19; в других 2-х случаях, жители Житомира и Народичского района - результат отрицательный, диагноз не подтвержден», - говорится в сообщении лабораторного центра.

Также вчера, 19 марта, в вирусологическую лабораторию поступил материал от 3-х больных: 1 – житель Андрушевского района и 2 – Брусиловского. Продолжается расследование этих случаев подозрения на COVID-19. Биологический материал в работе.