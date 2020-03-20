Звернення міністра охорони здоров’я України Іллі Ємця до українців

20 марта 2020, 17:28

Шановні українці!

Коронавірусна хвороба вже шириться Україною. Щодня ми отримуємо результати лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками і, на жаль, поки що їх ставатиме більше.

Водночас поки що наша статистика менша, ніж у багатьох європейських країнах, але сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно. Найважче попереду. Вірус буде ширитися.

Ми бачимо, що у випадку розвитку найгірших сценаріїв система охорони здоров’я розвинутих європейських країн не витримує навантаження. Попри те, що у нас є багато талановитих професійних лікарів, сама недореформована медична система України значно слабша за європейські, і нам буде значно важче прийняти потужний удар, якого може завдати коронавірус при найгіршому сценарії. Але ми ще можемо не допустити цього дотриманням режиму карантину.

Держава оперативно вживає необхідних заходів, задіюємо всі ресурси, аби вберегти українців від пандемії та не допустити повторення катастрофічного досвіду інших країн.

Але всі наші дії можуть бути марними, якщо кожен з вас не продемонструє свідомості та відповідальності. В даному випадку все залежить від конкретних вчинків кожного з нас.

Як Міністр охорони здоров’я, я наполягаю: залишайтеся вдома, мийте руки, тримайте дистанцію. Байдужість до карантину та нехтування правилами може коштувати життя. Подбайте про власну безпеку, піклуйтеся про стареньких родичів та не ігноруйте перших симптомів респіраторних захворювань.

Вчора ми мали констатувати новий летальний випадок через коронавірусну хворобу в Івано-Франківську. На жаль, пацієнтка занадто пізно звернулась до лікарів та тривалий час займалася самолікуванням.

Пам’ятайте, що лише 20% усіх випадків захворювань, спричинених новою коронавірусною інфекцією, є тяжкими і лише близько 3% потребують реанімаційних заходів. Проте закликаю вас своєчасно звертатися до лікарів і не ставити під загрозу своє життя та здоров’я своїх близьких.

Наше завдання — убезпечити людей, що перебувають у групі ризику, а це люди похилого віку. Всі ми маємо виконувати правила, аби сповільнити поширення хвороби.

Піклуйтеся одне про одного та залишайтеся вдома.

Будемо здорові.