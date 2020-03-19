Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
20 марта 2020, 09:00

Из-за пандемии коронавируса в мире стал чище воздух

В некоторых регионах мира уровни загрязнения воздуха и парниковых газов значительно снизились из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает 24 канал со ссылкой на BBC.

По предварительным оценкам специалистов, уровень монооксида углерода (угарный газ, образующийся, в частности, при работе двигателей автомобиля) в сравнении с 2019 годом упал на 50%.

К примеру, по оценкам климатологов, за две недели использования энергии и сокращения выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов углекислого газа на 1% в світвому масштабе.

Также сокращение производства наблюдается и в Италии, которая больше всех из европейских стран пострадала от коронавируса. Благодаря этому, в Венеции очистились каналы, где из-за отсутствия туристов вода стала прозрачной и за долгое время вернулись лебеди.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: