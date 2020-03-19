Из-за пандемии коронавируса в мире стал чище воздух

20 марта 2020, 09:00

В некоторых регионах мира уровни загрязнения воздуха и парниковых газов значительно снизились из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает 24 канал со ссылкой на BBC.

По предварительным оценкам специалистов, уровень монооксида углерода (угарный газ, образующийся, в частности, при работе двигателей автомобиля) в сравнении с 2019 годом упал на 50%.

К примеру, по оценкам климатологов, за две недели использования энергии и сокращения выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов углекислого газа на 1% в світвому масштабе.

Также сокращение производства наблюдается и в Италии, которая больше всех из европейских стран пострадала от коронавируса. Благодаря этому, в Венеции очистились каналы, где из-за отсутствия туристов вода стала прозрачной и за долгое время вернулись лебеди.