Через карантин зупинили роботу близько 700 тисяч підприємців і малих підприємств, які дають роботу 4 млн осіб

20 марта 2020, 18:12

Через карантин зупинили роботу близько 600-700 тисяч підприємців, малих підприємств сфери послуг, установ сфери освіти, які дають роботу 3,5-4 млн осіб. Таку оцінку озвучив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков в ток-шоу «Народ проти» на телеканалі «ЗІК», повідомляє прес-служба Торгово-промислової палати України

«Сьогодні важливо зберегти людські життя. Але в нинішніх умовах важливо зберегти і малий бізнес. Важливо не допустити банкрутства і закриття малого бізнесу. На щастя, в 95% випадків підприємці можуть домовитися з власниками орендованих приміщень про умови роботи, тому що орендодавці та орендарі взаємозалежні. Цьому сприяє, в тому числі, визнання карантину форс-мажором на законодавчому рівні. У тих випадках, коли сторони не можуть домовитися, торгово-промислові палати видають сертифікати про факт форс-мажору, з якими підприємці можуть захищати свої інтереси в суді», – сказав Геннадій Чижиков.

Торгово-промислова палата України ініціювала ряд пропозицій щодо підтримки бізнесу. Три з них були враховані в законопроектах №3219 і №3220: на період карантину звільнення від сплати ЄСВ, скасування штрафів і пені за несплату та неповну сплату цього податку, мораторій на проведення планових перевірок.

«Зараз дуже актуальне питання відстрочки у погашенні банківських кредитів, виданих підприємцям, незастосування штрафів і пені за затримку виплат. Для пошуку рішення потрібен діалог банків і Національного банку. Торгово-промислова палата буде вносити цю пропозицію в законопроект по комплексу більш широких заходів підтримки бізнесу, робота над яким зараз триває», – додав Геннадій Чижиков.

За даними Національного банку України, станом на кінець січня 2020 року обсяг кредитування підприємств МСБ становить 6,2 млрд. гривень. 44% кредитних коштів надано строком до 1 року, 52% – строком від 1 до 5 років.