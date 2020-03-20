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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика
20 марта 2020, 18:14

Емец о коронавирусе: самое трудное впереди, он будет распространяться

Коронавирус в Украине будет распространяться, самое трудное еще впереди. Об этом говорится в обращении министра здравоохранения Ильи Емца.

По его словам, медики ежедневно получают результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями.

"…к сожалению, пока их будет становиться больше. В то же время пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", - заявил Емец.

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