Емец о коронавирусе: самое трудное впереди, он будет распространяться

20 марта 2020, 18:14

Коронавирус в Украине будет распространяться, самое трудное еще впереди. Об этом говорится в обращении министра здравоохранения Ильи Емца.

По его словам, медики ежедневно получают результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями.

"…к сожалению, пока их будет становиться больше. В то же время пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", - заявил Емец.