20 марта 2020, 20:43

Станом на 20:00 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків COVID-19.

Один новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, один - у Харківській, один - у Львівській.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.