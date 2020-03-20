Станом на 20:00 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків COVID-19.
Один новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, один - у Харківській, один - у Львівській.
Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.
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20 марта 2020, 20:43
20 березня в Україні підтверджено 29 випадків COVID-19
Станом на 20:00 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків COVID-19.
Один новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, один - у Харківській, один - у Львівській.
Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.
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