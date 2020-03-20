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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
20 марта 2020, 20:43

20 березня в Україні підтверджено 29 випадків COVID-19

Станом на 20:00 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків COVID-19.

Один новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, один - у Харківській, один - у Львівській.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.

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