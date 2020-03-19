Канада готова помочь в Украине с коронавирусом

20 марта 2020, 09:40

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, основной темой которой стало противодействие пандемии коронавируса и оказание помощи населению обеих стран. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский выразил искреннюю поддержку Трюдо и его семье, пожелав скорейшего выздоровления от коронавируса жене Софи.

«Президент проинформировал премьер-министра Канады о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты от распространения вируса. Была отмечена готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержке в борьбе с распространением заболевания», - сообщили в ОП.

Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты.