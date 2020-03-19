На Луганщине запрещен лов рыбы в весенне-летний период

20 марта 2020, 10:02

Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области своим приказом запретило лов рыбы в весенне-летний период на водных объектах Луганщины в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, приказом запрещено лов рыбы в период нереста на водных объектах, находящихся на подконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Сроки запрета осуществления рыбной ловли:

• в реках и их корневых водах - с 1 апреля до 20 мая;

• в водохранилищах и прудах - с 1 апреля по 10 июня;

• в придаточных водоемах (озерах, старицах, протоках и др.) - с 1 апреля до 30 июня.

В этот период можно осуществлять любительское рыболовство на специально определенных участках водоемов с берега одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком или спиннингом, с обязательным соблюдением требований правил любительского и спортивного рыболовства по суточной норме вылова и минимальном размере рыб, а также других водных биоресурсов.