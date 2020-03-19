20 марта 2020, 10:29

На відновлення навколишнього середовища підприємства Луганщини сплатили понад 8 млн грн екологічного податку

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень-лютий 2020 року платники податків Луганщини перерахували до зведеного бюджету 8,4 млн грн екологічного податку. До спеціального фонду місцевих бюджетів зараховано 2,1 млн грн, до державного бюджету надійшло 6,3 млн гривень.

У відомстві зазначили, що впродовж січня-лютого 2020 року на обліку в органах податкової служби регіону перебуває понад 1,5 тисячі юридичних та фізичних осіб платників екологічного податку. Вони здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидають забруднюючі речовини безпосередньо у водні обєкти, розміщують відходи тощо.

Додамо, екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.