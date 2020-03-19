Дефіцит засобів індивідуального захисту та антисептиків, які є в деяких лікарнях, буде ліквідовано найближчим часом

20 марта 2020, 11:38

Представники МОЗ провели низку зустрічей з найбільшими виробниками антисептичних засобів, на яких обговорили певні проблеми з дефіцитом цих засобів у країні.

По-перше, це пов'язано з певними бюрократичними бар'єрами, які буде усунено цього тижня. По-друге, з браком сировини, зокрема ізопропілового спирту, який використовується для виробництва засобів. Це глобальна проблема, яка нині існує по всій планеті.

Тому виробники нагально змінюють рецептуру та починають виробляти антисептики з етилового спирту, який в Україні є. Про це під час виступу в ефірі програми “Право на владу” заявив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Ми зробимо все можливе, щоб найближчим часом цю проблему нівелювати взагалі та щоб лікарі могли виконувати свої професійні обов'язки, не турбуючись за можливі негативні наслідки перебування і контакту з хворими”, - підкреслив Ляшко.