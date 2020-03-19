Украина отправляет самолет в Китай за масками и тестами на коронавирус

20 марта 2020, 12:01

Военный грузовой самолет Ил-76 вылетает в Китай за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа» Андрей Мотовиловец, который будет сопровождать рейс.

«Военный грузовой самолет ИЛ 76 вскоре взлетает из аэропорта «Борисполь» в Гуанчжоу, Китай. В 11:00 в субботу борт примет медицинский груз лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое», - написал он в Facebook.

Нардеп добавил, что сопровождает этот полет, чтобы оформить документы и груз.

«Я очень благодарен за огромную работу, которая сделала возможной эту передачу ценного груза Украины, представителям бизнес-сообщества, офиса президента и всем министерствам, которые участвовали в организации», - отметил он, добавив, что это первый полет, на следующей неделе будет еще один.