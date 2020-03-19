Открыто дело против клиники, скрывшей информацию о пациенте с COVID-19

20 марта 2020, 13:19

Прокуратура Киева инициировала проведение досудебного расследования в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которая не сообщила в государственные органы Украины о больном коронавирусом пациенте. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента в Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

Сведения по данному факту внесены в Едрей по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний.

Досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Соломенское управление полиции, процессуальное руководство - Киевская местная прокуратура № 9.

Ход досудебного расследования взят на контроль руководством прокуратуры города Киева.