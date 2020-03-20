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Общественное мнение
Власть
21 марта 2020, 21:17

При необходимости врачи будут проводить тесты на коронавирус дома у пациентов

В Министерстве здравоохранения заявили, что медики при необходимости будут проводить тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 дома у пациентов.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в случае необходимости МЗ будет усиливать мобильные группы врачей, чтобы проводить тестирование на коронавирус у пациентов дома.

Ляшко добавил, что 80% из тех, кто будет поражен коронавирусной болезнью, перенесут ее в легкой форме.

Заместитель министра призвал граждан оставаться дома и пристально следить за своим здоровьем.

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