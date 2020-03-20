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Общественное мнение
Общество
21 марта 2020, 21:19

Более 20 тысяч людей согласились заразиться для создания вакцины коронавируса

В Великобритании более 20 тыс. человек согласились добровольно заразиться вирусами похожими на коронавирус SARS-CoV-2 для создания вакцины.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, за участие в эксперименте компания hVIVO будет платить добровольцам по 3,5 тысячи британских фунтов (около 4500 долларов — ред.).

В компании считают, что их эксперимент по работе с похожими вирусами позволит продвинуться в разработке вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

При этом отмечается, что обычно на подобные эксперименты отзываются около 10 человек, тогда как сейчас свое желание изъявили более 20 тыс.

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