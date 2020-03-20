Более 3,5 тысяч медиков инфицированы коронавирусом

21 марта 2020, 21:20

Жертвами коронавируса в Италии стали 17 врачей, которые были задействованы в лечении пациентов с COVID-19.

Как сообщает CNN со ссылкой на Национальный институт здравоохранения страны, еще 3 654 медицинских сотрудников инфицированы.

По состоянию на субботу, 21 марта, количество умерших от коронавирусной инфекции в Италии выросло до 4 032.

Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 274 тыс. человек.

На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

Более 90 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 11,3 тыс.

Италия является лидером среди стран Европы по количеству случаев коронавируса и смертей.

В связи с пандемией COVID-19 во многих странах объявлен режим чрезвычайной ситуации, закрыли границы для иностранных туристов, приостановили работу школ, университетов, торговых центров, отменили культурные и спортивные мероприятия. В Италии, Испании, Бельгии и Франции ввели ограничения на передвижение.