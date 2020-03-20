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Общественное мнение
Происшествия
21 марта 2020, 21:25

В Украине количество случаев коронавируса выросло до 47

Количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

По данным ЦОЗ, сегодня было подтверждено 6 новых случаев в Киеве.

Так, 47 случаев коронавируса лабораторно подтвердили в Черновицкой, Житомирской, Киевской, Донецкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Днепропетровской областях и в Киеве. Всего зафиксированы 3 летальных случая от коронавируса в Украине.

"В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала свыше 790 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", - добавили в ЦОЗ.

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