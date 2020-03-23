В Украине создадут фонд для преодоления последствий коронавируса

23 марта 2020, 09:00

В Украине будет создан специальный фонд для преодоления последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам главы правительства, сегодня состоялось селекторное совещание при участии президента, представителей Кабмина, председателей областных государственных администраций и мэров относительно ситуации с распространением коронавируса в Украине. В ходе совещания было договорено о создании стабилизационного фонда для преодоления последствий COVID-19.

«Для преодоления последствий будет создан стабилизационный фонд. К следующему селекторному совещанию, которое состоится в ближайшее время, главы областей должны сформировать списки своих потребностей. Также начинаем мониторинг, чтобы делать пропорциональное заказ, прогноз и распределение товаров медицинского назначения по областям», - заявил Шмыгаль