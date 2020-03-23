23 марта 2020, 12:37 В Украине упростят получение субсидий для потерявших работу из-за карантина Правительство упростит получение субсидий для граждан, потерявших работу во время карантина из-за коронавируса. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает РБК-Украина. Соответствующее решение Кабинет министров должен рассмотреть на своем заседании в среду. "Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы или в период карантина потеряют свою работу. Для них упростим порядок предоставления субсидий. Это также будет в этом решении, которое мы планируем вынести в среду на заседание Кабмина", - заявила Лазебная. Твитнуть Загрузка... Загрузка...