В Украине упростят получение субсидий для потерявших работу из-за карантина

Правительство упростит получение субсидий для граждан, потерявших работу во время карантина из-за коронавируса.
Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает РБК-Украина.
Соответствующее решение Кабинет министров должен рассмотреть на своем заседании в среду.
"Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы или в период карантина потеряют свою работу. Для них упростим порядок предоставления субсидий. Это также будет в этом решении, которое мы планируем вынести в среду на заседание Кабмина", - заявила Лазебная.