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Общественное мнение
Власть
23 марта 2020, 12:37

В Украине упростят получение субсидий для потерявших работу из-за карантина

Правительство упростит получение субсидий для граждан, потерявших работу во время карантина из-за коронавируса.

Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает РБК-Украина.

Соответствующее решение Кабинет министров должен рассмотреть на своем заседании в среду.

"Мы усиливаем социальную защиту граждан, которые сейчас будут без работы или в период карантина потеряют свою работу. Для них упростим порядок предоставления субсидий. Это также будет в этом решении, которое мы планируем вынести в среду на заседание Кабмина", - заявила Лазебная.

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