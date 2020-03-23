ООН и ВОЗ готовят для Украины программы на $58 млн

23 марта 2020, 11:38

Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Министерство здравоохранения Украины разрабатывают два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около $38 млн и $20 млн.

Об этом в интервью Укринформу рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, первый план предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и ​​обеспечение профессионального анализа ситуации в стране. Второй план будет направлен на поддержку украинцев на востоке Украины.

"В начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины размером около $162 млн. Понимая, что потребности сейчас будут расти, мы планируем привлечь еще $20 млн на борьбу с распространением Covid-19 ", - уточнил Кислица.