23 марта 2020, 15:00

Боевики "ДНР" не пропустили 21 и 22 марта на оккупированную территорию ни одного патруля СММ ОБСЕ, - сообщается в оперативном отчете Миссии.

Отмечается, что утром 21 марта на блокпосту около Еленовки (оккупированная территория 23 км к юго-западу от Донецка) "невооруженный член вооруженных формирований запретил патрулю СММ в составе 5 сотрудников на 2 автомобилях проезд в неподконтрольные правительству районы, объяснив это "распоряжениями от руководства вооруженных формирований".

Также тем же утром на другом блокпосту, расположенном примерно в 600 м к западу от н. п. Верхнешироковское (бывш. Октябрь; неподконтрольный украинскому правительству, 85 км к югу от Донецка) на юге Донецкой области, вооруженный член вооруженных формирований запретил другому патрулю Миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях проезд в неподконтрольные правительству районы, объяснив это тем, что "пункт пропуска закрыт".

В отчете также сообщается, что на этом же блокпосту, но на следующий день, 22 марта (западнее Верхнешироковского) "вооруженный член вооруженных формирований снова запретил еще одному патрулю СММ в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях проезд" на оккупированную территорию "по его утверждениям, из-за "карантина".

"В связи с этими недопусками свобода передвижения Миссии через линию соприкосновения была ограниченной и патрули СММ не смогли добраться до неподконтрольных правительству районов Донецкой области, что воспрепятствовало выполнению ее мандата по всей стране", - говорится в отчете Миссии.