На Кабмин Гончарука завели дело за халатность в борьбе с коронавирусом

23 марта 2020, 13:32

За возможную халатность при принятии мер против коронавируса в Украине на членов Кабинета министров бывшего премьера Алексея Гончарука завели дело.

Об этом говорится в Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что САП открыла уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц Кабинета министров при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу.

Сообщается, что 31 января и 8 февраля 2020 секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в адрес премьера Гончарука направил письма о необходимости запрета на экспорт и реэкспорт продукции, которая прямо или косвенно может быть использована в борьбе с COVID-19.

"Однако Кабинетом министров Украины тогда фактически проигнорировано вышеуказанные меры, которые так и не были приняты. 23 марта 2020 сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины", - говорится в сообщении.

Расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.