Нацбанк предлагает Кабмину разрешить работу обменных пунктов и ломбардов во время карантина

23 марта 2020, 09:36

Национальный банк обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги во время карантинных мероприятий, - сообщает сайт регулятора.

С 17 марта Кабмин прекратил работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей. Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.).

В Нацбанке отмечают, что на сегодня услуги по обмену валют, перевода средств, небанковскому кредитованию, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом у населения

В связи с этим Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление № 211 от 11 марта, позволив предоставление всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер.

"Это позволит обеспечить бесперебойное предоставление услуг всем гражданам", - говорится в сообщении.