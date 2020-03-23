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Общественное мнение
Происшествия
23 марта 2020, 13:55

Последствия землетрясения в Хорватии

Землетрясение в Хорватии разрушило столицу Загреб. По оценке Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения, которое прошло 22 марта, составила 5,3. В результате сильных повторяющихся толчков пострадали и другие страны - Босния и Герцеговина, Хорватия, Венгрия, Словения и Австрия. В результате природного катаклизма больше всего пострадал Загреб. Местные СМИ опубликовали фотографии разрушенной столицы.

Как сообщается, подземные толчки были зафиксированы на расстоянии 9 км от пункта Загреб, Хорватия. Местные СМИ пишут: землетрясение было настолько сильным, что часть домов находится в аварийном состоянии. Немецкие сейсмологи говорят о землетрясении магнитудой 6,0.

Фото из Фейсбук

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