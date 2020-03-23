Apple и Facebook передадут медикам маски и перчатки для защиты от коронавируса

23 марта 2020, 18:01

Facebook передаст 720 000 масок и 1,5 млн пар перчаток, а Apple - 2 млн масок для защиты медиков от коронавируса.

О таких решениях компаний сообщает соответственно San Francisco Chronicle и твиттер вице-президента США Майка Пенса.

Facebook пожертвует маски и перчатки, которые были закуплены после пожаров в Калифорнии в офисы для экстренной защиты. Среди них будут как маски уровня защиты N95, так и базовые хирургические повязки.

Apple также выделит маски уровня защиты N95 медицинским учреждениям в США и Европе.