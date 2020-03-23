Старт сезона Формулы-1 снова отложен из-за коронавируса

23 марта 2020, 17:40

Организаторы Гран-при Азербайджана приняли решение отложить гонку в 2020 году из-за распространения пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Формулы-1.

Этап чемпионата мира по автоспорту в Баку должен был состояться с 5 по 7 июня.

Таким образом, старт сезона Формулы-1 вновь откладывается. Чемпионат должен был начаться в Австралии 13-15 марта, однако из-за коронавируса первый этап было решено отменить. Также сообщалось об отмене гонки в Монако, а также о переносе этапов в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании.