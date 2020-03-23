Главный санврач надел маску

23 марта 2020, 16:41

В связи с массовым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 украинцам рекомендуют надевать медицинские маски в общественных местах, чтобы не заразить других людей. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Сегодня я надел маску по одной причине. Сегодня мы все потенциально можем быть инфицированы. Маску я надеваю, когда захожу в помещение, где есть другие люди. Маску надеваю по одной причине - потому что я точно не знаю, могу ли я быть в инкубационном периоде. Поэтому рекомендую и вам надевать хирургическую маску всегда, когда вы посещаете общественные заведения, больницы, банки и другие объекты", - отметил он.