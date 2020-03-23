В Польше помещенных на карантин начали контролировать через обязательные селфи

23 марта 2020, 17:00

В Польше запустили приложение "Домашний карантин", обязывающее пациентов с коронавирусом делать регулярные селфи, подтверждающие, что они в помещении. Если не сделать очередное фото, через 20 минут прибудет полиция. Аккаунты для людей на карантине польские власти создают в приложении автоматически, сообщает министерство цифровизации Польши.

Использовать приложение должны прибывшие из-за рубежа, которые помещаются на 14-дневный карантин. Время от времени они должны делать селфи с геолокацией. На выполнение отведено 20 минут. За нарушение карантина может быть наложен штраф до 5000 злотых.