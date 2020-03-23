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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
23 марта 2020, 17:14

Как в Северодонецке готовятся к возможным случаям заболевания коронавирусом

Маршрут пациента, протокол лечения от коронавирусной инфекции, обеспеченность медикаментами больниц и аптек. Наша съемочная группа узнавала успешно ли идет подготовка к возможным случаям заболеваний коронавирусом.

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