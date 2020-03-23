Маршрут пациента, протокол лечения от коронавирусной инфекции, обеспеченность медикаментами больниц и аптек. Наша съемочная группа узнавала успешно ли идет подготовка к возможным случаям заболеваний коронавирусом.
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23 марта 2020, 17:14
Как в Северодонецке готовятся к возможным случаям заболевания коронавирусом
Маршрут пациента, протокол лечения от коронавирусной инфекции, обеспеченность медикаментами больниц и аптек. Наша съемочная группа узнавала успешно ли идет подготовка к возможным случаям заболеваний коронавирусом.
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