Украина входит в новую фазу борьбы с коронавирусом

23 марта 2020, 09:46

В Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии Covid-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

Об этом заявил в интервью каналу 112 министр здравоохранения Илья Емец.

Емец считает, что Украина не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус

"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране ", - сказал министр.