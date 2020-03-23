23 марта 2020, 11:00

Медработники скорой помощи не будут тестировать людей на COVID-19, а экспресс-тесты на коронавирус будут применять при подозрении на заболевание только врачи определенных учреждений здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для санитарной сортировки, то есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше", - отметили в пресс-службе.

В Минздраве уточнили, что если тест на грипп положительный, то врачи принимают соответствующие меры.

"Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР (полимеразной цепной реакции, - ред.). После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры", - объяснили в Минздраве.

Украинцам напомнили, что если появились есть симптомы острого респираторного заболевания, то нужно звонить своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи.