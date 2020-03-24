В ЛНР и ДНР говорят, что больных коронавирусом у них нет. Есть только госпитализированные с подозрением

24 марта 2020, 13:33

В «ЛНР» и ДНР» на 24 марта нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщают в так называемых министерствах здравоохранения ДНР и ЛНР.

«Под наблюдением 71 человек, из них четверо детей. Это туристы, которые вернулись из Италии, Египта, Арабских Эмиратов, Украины, которые, возможно, контактировали с заболевшими. Пятнадцать человек из них госпитализированы именно с подозрением на COVID-19», – заявила так называемый министр здравоохранения «ДНР» Ольга Долгошапко.

Она добавила, что на домашнем карантине находятся 247 человек.