УЗ назначила еще два поезда для эвакуации украинцев из Польши

24 марта 2020, 15:36

Для эвакуации украинцев из Польши из-за пандемии коронавируса на 25 марта назначены еще два специальных поезда. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, "Укрзализныця" назначила еще два специальных поезда для эвакуации украинцев из Польши на завтра, 25 марта. Билеты можно приобрести исключительно на сайте УЗ.

Номера рейсов и время отправления из Пшемысля (Перемышль):

№716 / 715 Пшемысль-Киев - отправление 13:10, прибытие 22:17

№706 / 705 Пшемысль-Киев - отправление 15:45, прибытие 00:46