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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть
24 марта 2020, 15:36

УЗ назначила еще два поезда для эвакуации украинцев из Польши

Для эвакуации украинцев из Польши из-за пандемии коронавируса на 25 марта назначены еще два специальных поезда. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, "Укрзализныця" назначила еще два специальных поезда для эвакуации украинцев из Польши на завтра, 25 марта. Билеты можно приобрести исключительно на сайте УЗ.

Номера рейсов и время отправления из Пшемысля (Перемышль):

№716 / 715 Пшемысль-Киев - отправление 13:10, прибытие 22:17

№706 / 705 Пшемысль-Киев - отправление 15:45, прибытие 00:46

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