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Общественное мнение
Общество / Региональные
24 марта 2020, 15:54

На карантин отправили 17 жителей ОРЛО, которые вернулись из Индии

Пограничники так называемой «ЛНР» отправили на карантин 19 человек, 17 из них приехали в ОРЛО из Индии.

Об этом сообщает так называемое МГБ ЛНР.

«На пункте пропуска «Должанский» пересекали границу 17 человек, которые возвращались в республику из Индии. Ещё двое – встречали их. Все 19 человек, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, отправили на карантин на 14 дней в больницы Свердловска и Луганска», - говорится в сообщении.

В МГБ ЛНР уточнили, что жители обязаны своевременно информировать пограничников в пунктах пропуска о своём пребывании в стране, где зафиксированы заболевания коронавирусом.

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