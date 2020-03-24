На карантин отправили 17 жителей ОРЛО, которые вернулись из Индии

24 марта 2020, 15:54

Пограничники так называемой «ЛНР» отправили на карантин 19 человек, 17 из них приехали в ОРЛО из Индии.

Об этом сообщает так называемое МГБ ЛНР.

«На пункте пропуска «Должанский» пересекали границу 17 человек, которые возвращались в республику из Индии. Ещё двое – встречали их. Все 19 человек, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, отправили на карантин на 14 дней в больницы Свердловска и Луганска», - говорится в сообщении.

В МГБ ЛНР уточнили, что жители обязаны своевременно информировать пограничников в пунктах пропуска о своём пребывании в стране, где зафиксированы заболевания коронавирусом.