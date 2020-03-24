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Общественное мнение
Криминал
24 марта 2020, 17:00

В Херсоне арестовали 21 тысячу масок, которые пытались отправить в Израиль

Прокуратура пресекла попытку вывоза за границу медицинских масок стоимостью более 1 млн грн.

По ходатайству, согласованному с прокурором, суд наложил арест на указанный груз, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, работники одного из частных предприятий, злоупотребляя полномочиями, пытались экспортировать в Израиль 21 тыс. медицинских масок во время действия запрета, определенного постановлением Кабинета Министров Украины.

Херсонская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

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