24 марта 2020, 17:40 Нацгвардия взяла под охрану инфекционную больницу в Ужгороде Ужгородскую областную клиническую инфекционную больницу, в которую направляют возможных инфицированных COVID-19, будут охранять военнослужащие Нацгвардии. Об этом пресс-служба Нацгвардии. "Военнослужащие 3 батальона 2 Галицкой бригады Национальной гвардии приступили к охране Ужгородской областной клинической инфекционной больницы. Гвардейцы будут осуществлять охрану общественного порядка на прилегающей к больнице территории", - отметили в пресс-службе. По информации департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации, по состоянию на 24 марта, за сутки в региональные больницы за экстренной помощью обратились 379 украинцев, у 38 - симптомы острой респираторной инфекции. С симптомами ОРВИ госпитализировали 29 человек. У одного украинца диагностировали гриппозную пневмонию. Твитнуть Загрузка... Загрузка...