За сутки зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом

24 марта 2020, 10:38

В Украине зафиксировали 84 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы", - говорится в сообщении.

За сутки зафиксировано 11 новых случаев, отметили в Министерстве здравоохранения.

Лидерами по количеству заболевших коронавирусом продолжают оставаться Киев и Черновицкая область, однако Киевщина вышла на третье место со значительным увеличением количества больных за сутки. В Донецкой и Луганской областях новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано.

Коронавирусное заболевание выявлено:

город Киев – 29 случаев;

Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление);

Киевская область – 15 случаев, из них 10 в течение последних суток;

Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);

Житомирская область – 2 случая (1 летальный);

Тернопольская область – 2 случая, из 1 в течение последних суток;

Днепропетровская область – 2 случая;

Львовская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Черкасская область – 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в ЦОЗ поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19