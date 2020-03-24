За сутки зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом

В Украине зафиксировали 84 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы", - говорится в сообщении.
За сутки зафиксировано 11 новых случаев, отметили в Министерстве здравоохранения.
Лидерами по количеству заболевших коронавирусом продолжают оставаться Киев и Черновицкая область, однако Киевщина вышла на третье место со значительным увеличением количества больных за сутки. В Донецкой и Луганской областях новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано.
Коронавирусное заболевание выявлено:
город Киев – 29 случаев;
Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление);
Киевская область – 15 случаев, из них 10 в течение последних суток;
Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);
Житомирская область – 2 случая (1 летальный);
Тернопольская область – 2 случая, из 1 в течение последних суток;
Днепропетровская область – 2 случая;
Львовская область – 2 случая;
Донецкая область – 1 случай;
Черкасская область – 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в ЦОЗ поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19