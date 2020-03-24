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Общественное мнение
Политика
24 марта 2020, 17:32

НАТО: Украина просит международной помощи в борьбе с коронавирусом

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) сообщает о запросе по поводу международной помощи от Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт НАТО.

В целях предотвращения распространения вируса в воинских частях Вооруженных сил Украины, EADRCC попросил международных партнеров оказать содействие Министерству обороны Украины в предоставлении гуманитарной помощи.

Напомним, в ночь на понедельник, 23 марта, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт «Борисполь» (Киев) из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

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