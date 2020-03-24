Минюст разъяснил новый порядок выдачи больничных на время карантина

24 марта 2020, 17:34

На время карантина в Украине действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции в Facebook.

Сообщается, что если временная нетрудоспособность вызвана карантином, то помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

Пособие по временной нетрудоспособности из-за пребывания в больнице, а также на самоизоляции выплачивается Фондом соцстраха, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления.

Если заболел ребенок в возрасте до 14 лет, больничный получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд оплачивает больничный, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Впрочем, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.