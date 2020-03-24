В Украине пока не планируют переносить ВНО

24 марта 2020, 17:37

На сегодня речь не идет о переносе сроков основной сессии внешнего независимого оценивания. Это возможно в том случае, если Минздрав примет решение продлить карантин.

Об этом в комментарии Укринформ рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

"Если правительство страны примет решение, что карантинные мероприятия продолжаются и они будут продолжаться до наших сроков (проведения ВНО — ред.) и позже, Министерство образования и науки Украины, конечно, будет переносить внешнее независимое оценивание. На сегодня первая дата тестирования определена — 21 мая, это математика. Если карантинные мероприятия продлятся дольше этого срока, то, конечно, будет перенос", - сказала Вакуленко.

Она напомнила, что карантин объявлен до 3 апреля.

"Мы надеемся на то, что до 3 апреля ситуация будет изучена, Министерство здравоохранения изучит динамику распространения заболеваемости, будет иметь точную информацию, и порекомендует продолжение или приостановку карантинных мероприятий", - сказала Вакуленко.

Она также добавила, что 4 апреля должно состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Ранее УЦОКО в связи с карантинными мероприятиями переносил уже даты пробного оценивания с 21 и 28 марта на 4 и 11 апреля.

Если правительство решит продлить карантин, то в пределах пробного ВНО будет предложено или повторное перенесение сроков проведения или другая, возможно, дистанционная модель.

"Если карантинные мероприятия будут продолжаться, то мы предложим частично дистанционную модель проведения. МОН и учреждения образования предлагают соискателям образования много вариантов дистанционного обучения, и пробное ВНО мы, возможно, предложим участникам проходить с использованием современных технологий. Опять же, при условии, если карантин продлится. Если нет, то мы готовы 4 апреля провести пробное ВНО по украинскому языку и литературе", - сказала Вакуленко.

Она добавила, что единое профессиональное вступительное испытание и единый вступительный экзамен в магистратуру будут проводиться в установленный срок, регистрация на эти экзамены состоится с 6 мая до 3 июня, проведение - в начале июля.

"Пока кажется, что даты этих испытаний не придется переносить", - отметила Вакуленко.

Как сообщалось, в 2020 году основная сессия ВНО начинается 21 мая тестированием по математике, ВНО по украинскому языку и литературе пройдет 26 мая, физике — 28 мая, по немецкому, испанскому, французскому языкам — 1 июня, английскому языку — 2 июня, по истории Украины — 4 июня, биологии — 9 июня, географии — 11 июня.

24 марта истекает срок регистрации на основную сессию внешнего независимого тестирования.