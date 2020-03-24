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Общественное мнение
Экономика / Региональные
24 марта 2020, 11:05

Проведення звірки розрахунків платників податків з бюджетами

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених Податковим кодексом України (ПКУ) та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання ПКУ.

Це реалізується шляхом, зокрема надання можливості проведення звірки розрахунків платників податків з державним та місцевими бюджетами, а також одержання документа, що підтверджує стан розрахунків, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації.
У відомстві рекомендують для звірки по податках і зборах користуватись можливостями електронного кабінету.

Законодавчі норми функціонування електронного кабінету визначено статтею 421 ПКУ.

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