Проведення звірки розрахунків платників податків з бюджетами

24 марта 2020, 11:05

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених Податковим кодексом України (ПКУ) та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання ПКУ.

Це реалізується шляхом, зокрема надання можливості проведення звірки розрахунків платників податків з державним та місцевими бюджетами, а також одержання документа, що підтверджує стан розрахунків, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації.

У відомстві рекомендують для звірки по податках і зборах користуватись можливостями електронного кабінету.

Законодавчі норми функціонування електронного кабінету визначено статтею 421 ПКУ.