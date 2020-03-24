Самоизоляцию украинцев могут начать проверять с помощью мобильных операторов

24 марта 2020, 11:35

Правоохранители могут начать контролировать самоизоляцию украинцев с помощью данных мобильных операторов, заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

«Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. От этого без преувеличения зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей», - написал он в Facebook.

Геращенко привел пример девушки, которая по прилету из Барселоны солгала о подписанном соглашении о самоизоляции, намереваясь поехать из Киева во Львов.

«Наши сограждане, приученные десятилетиями беззакония к безответственности, не ценят ни свои, ни чужие жизни. Предвижу, что украинцам придется заплатить за это очень дорогую цену», - заявил чиновник.