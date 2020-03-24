Кабмин погасил долги перед шахтерами за 2019 и февраль 2020

24 марта 2020, 12:45

Кабинет министров Украины погасил долги перед шахтерами за 2019 и февраль 2020 года.

Об этом сообщает сайт Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Сообщается, что с горняками рассчитались за 2019 и за февраль 2020 года, средства в сумме 327 млн ​​гривен уже поступили шахтерам. Кроме того, на селекторном совещании Оперативного штаба Минэкоенерго с руководителями государственных угольных предприятий обсудили вопросы использования транспорта для подвоза работников, выполнение плановых заданий, минимизации производства в период карантина.

Кроме того, отмечена необходимость соблюдения требований карантина на шахтах, решаются вопросы, чтобы шахтеры в регионах были обеспечены средствами индивидуальной защиты.