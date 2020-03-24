Украина обратилась в ЕИБ за кредитом для борьбы с коронавирусом

24 марта 2020, 12:59

Украина получила от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) план по привлечению займа на 40 млн евро для быстрого реагирования и проведения необходимых мероприятий по преодолению коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

По данным пресс-службы, кредит может быть предоставлен в рамках действующего проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", открытого в 2014 году.

В пресс-службе сообщили, что министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов провел совещание с ЕИБ средствами онлайн связи относительно деталей и сроков получения кредита.