ЛНР возобновила пропуск транспорта через границу с РФ

24 марта 2020, 13:02

ЛНР возобновила пропуск пассажирских автобусов и транспортных средств с регистрацией ЛНР через международные пункты пропуска на границе с Российской Федерацией.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого МГБ ЛНР.

"Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики информирует, что в соответствии с распоряжением от 19 марта 2020 год № 671-р Правительства Российской Федерации разрешен пропуск на территорию России граждан Украины и ЛНР, постоянно проживающих на территории Республики", - говорится в сообщении.

"Также сообщаем, что возобновлен пропуск пассажирских автобусов и транспортных средств с регистрацией ЛНР через международные пункты пропуска на границе с Российской Федерацией", - проинформировали в МГБ.

В пресс-службе добавили, что "пропуск граждан через государственную границу будет осуществляться исключительно в международных автомобильных пунктах пропуска "Изварино", "Должанский" и "Червонопартизанск" при наличии в паспорте гражданина Украины или паспорте гражданина ЛНР отметки о регистрации по месту жительства на территории Республики".