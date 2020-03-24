Стало известно, кто будет ремонтировать дороги от Северодонецка до Станицы Луганской

24 марта 2020, 13:06

Определены победители тендеров на ремонт дороги от Северодонецка до Станицы Луганской

Об этом сообщил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

Общая протяженность маршрута - 123 км.

Напомним, что в ноябре 2019 года на открытии моста в Станице Луганской, Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение полностью отремонтировать дорогу от Северодонецка до Станицы Луганской.

Поэтому, сейчас уже определены победители тендеров. На очереди - подписание договоров и начало работ.

Участки, которые будут ремонтироваться:

- 37 км дороги Т-13-06 Северодонецк - Новоайдар, победитель - ООО «Автомагистраль-Юг», стоимость - 640 336 897 гривен;

- 32 км дороги Н-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк, победитель ООО «Ростдорстрой», стоимость - 816 990 000 гривен;

- 27 км дороги Т-13-09 Счастье - Широкий, победитель - ООО «ОНУР Конструкцион Интернешнл», стоимость - 473 994 000 гривен.

- 19 км дороги Р-22 КПП «Красная Таловка» - Луганск, победитель - ООО «ОНУР Конструкцион Интернешнл», стоимость - 405 669 000 гривен.