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Общественное мнение
Экономика / Региональные
24 марта 2020, 13:06

Стало известно, кто будет ремонтировать дороги от Северодонецка до Станицы Луганской

Определены победители тендеров на ремонт дороги от Северодонецка до Станицы Луганской

Об этом сообщил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

Общая протяженность маршрута - 123 км.

Напомним, что в ноябре 2019 года на открытии моста в Станице Луганской, Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение полностью отремонтировать дорогу от Северодонецка до Станицы Луганской.

Поэтому, сейчас уже определены победители тендеров. На очереди - подписание договоров и начало работ.

Участки, которые будут ремонтироваться:

- 37 км дороги Т-13-06 Северодонецк - Новоайдар, победитель - ООО «Автомагистраль-Юг», стоимость - 640 336 897 гривен;

- 32 км дороги Н-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк, победитель ООО «Ростдорстрой», стоимость - 816 990 000 гривен;

- 27 км дороги Т-13-09 Счастье - Широкий, победитель - ООО «ОНУР Конструкцион Интернешнл», стоимость - 473 994 000 гривен.

- 19 км дороги Р-22 КПП «Красная Таловка» - Луганск, победитель - ООО «ОНУР Конструкцион Интернешнл», стоимость - 405 669 000 гривен.

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