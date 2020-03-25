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Общественное мнение
Власть
25 марта 2020, 09:00

Аваков: Чрезвычайное положение пока вводить не нужно

Глава МВД Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения, сообщает «Украинская правда».

По словам министра, сейчас для остановки распространения коронавируса нужен общий карантин.

«Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах... Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Он предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой», – отметил он.

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