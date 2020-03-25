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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
25 марта 2020, 13:32

Кабмин рассмотрит введение чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней

Кабмин сегодня рассмотрит введение чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней и продление карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства.

Шмыгаль отметил, что ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией продолжает ухудшаться. "Поэтому сегодня Кабмин рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и переведение в режим ЧС единой государственной системы гражданской защиты", - сказал он.

По словам премьера, режим ЧС планируется ввести на 30 дней, соответственно, все карантинные мероприятия будут также продлены на 30 дней.

"Прошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, а только консолидирует усилия для преодоления угрозы", - подчеркнул он.

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