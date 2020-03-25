Кабмин продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса

25 марта 2020, 13:54

Кабинет министров Украины продлил карантин в связи с пандемией коронавируса. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 25 марта, передает РБК-Украина.

Подчеркнем, карантин продлен еще на 30 дней - до 24 апреля.

При этом предусмотрено, что карантин могут как продлить, так и прекратить раньше срока.

"Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на 30 дней до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления", - заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

На время чрезвычайной ситуации в Украине усилят санитарные меры на пунктах пропуска и будут дезинфицировать улицы. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, дополнительно к введению чрезвычайной ситуации по всей стране Кабмин постановил:

должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;

привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;

все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;

оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций.