Экс-министра Кожару задержали по подозрению в убийстве

25 марта 2020, 14:47

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

«Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения», - написал он в Facebook.

Геращенко напомнил, что в ночь на 22 февраля в доме Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением совершенным из наградного оружия владельца дома.

Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Старицкий покончил жизнь самоубийством.

«Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить», - сообщил Геращенко.

Меру пресечения Кожаре будет избирать Шевченковский районный суд Киева.