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Общественное мнение
Власть
25 марта 2020, 14:53

Кабмин распределил управление министерствами за вице-премьерами

Курировать деятельность отдельных министерств будут вице-премьер-министры.

Об этом заявил председатель Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

Такое решение Кабмин принял в ходе заседания в среду, 25 марта.

"Предложение сделать распределение между вице-премьер-министрами Украины в следующем порядке. Это фактически распределение по управлению министерствами. Вице-премьер-министр по оккупированным территориям, господин Резников, - будет (курировать, - ред.) оборону, временно оккупированные территории и соцполитику. Господин Пристайко: МИД, спорт и культура. Господин Федоров: Минрегион, Минфин, Минздрав и МОН", - заявил Шмыгаль.

При этом глава правительства определил за собой контроль за деятельностью МВД, Минэкономики и Министерства юстиции.

"Первого вице-премьер-министра на данный момент нет. Поэтому за мной остается: МВД, экономика, энергетика и юстиция. До назначения первого вице-премьер-министра предлагаю такое распределение", - сказал он.

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